Serie C girone C: Casertana avanti ad Altamura, pari a reti bianche tra Benevento e Crotone dopo i primi 45. I risultati parziali

Sono appena terminati i primi tempi dei posticipi del lunedi sera del girone C di Serie C. Prima frazione di gioco con pochi gol ed emozioni nei match giocati. Avanti ad Altamura la Casertana dopo i primi 45 minuti: decide al momento l’incontro la rete al 43′ di Heinz e il gol nei minuti di recupero dell’ex rosa Bentivegna. Mentre, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Benevento e Crotone, con nessuna delle due compagini che è riuscita a sbloccare la gara. Termina con un pari a reti bianche anche il primo tempo tra Cosenza e Monopoli. Di seguito i risultati parziali dei match:

Altamura-Casertana 0-2 ( 43′ Heinz; 45+1′ Bentivegna)

Benevento-Crotone 0-0

Cosenza-Monopoli 0-0