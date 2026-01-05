Modena, tutto fatto per l’arrivo di De Luca: verso lo Spezia Pedro Mendes
Molto vicino a mettere a segno un colpo da novanta per la categoria il Modena. Dopo le lunghe trattative tra i canarini e la Cremonese, adesso sembrerebbe essere ormai tutto fatto per l’approdo di Manuel De Luca alla corte di mister Sottil.
Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il passaggio dell’attaccante in gialloblù verrà ufficializzato nella giornata di domani, con il classe 98′ che sarà a disposizione già nel prossimo weekend per la ripresa del campionato di Serie B.
Contestualmente, questa operazione sembra sancire definitivamente la fine dell’avventura di Pedro Mendes a Modena, che dovrebbe lasciare quindi il club. Sull’attaccante, come riportato sempre da TuttoMercatoWeb.com, forte ancora l’interesse dello Spezia, con la trattativa che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per il momento si attende però l’ok definitivo del calciatore portoghese.