Spezia, sirene dalla Spagna per Hristov
Continua a muoversi il mercato in uscita dello Spezia. Dopo le cessione di Andrea Cistana al Bari e Salvatore Esposito alla Sampdoria, il club ligure rischia adesso di perdere anche un altro dei suoi big, su cui sono puntati gli occhi di un club spagnolo.
Infatti, secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, il Levante sarebbe sulle tracce del centrale difensivo bianconero, Petko Hristov. Al momento si parla solo di indiscrezioni, con la situazione che resta dunque da monitorare.