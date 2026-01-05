Il noto sito specializzato FootyHeadlines.com, punto di riferimento mondiale per le anticipazioni sulle maglie da calcio e considerato una delle fonti più affidabili del settore, ha svelato i primi dettagli sulle divise Puma per la stagione 2026-27. Le indiscrezioni riguardano due club simbolo del brand tedesco, Milan e Manchester City, e confermano una direzione stilistica chiara: design audaci, scelte cromatiche non convenzionali e una forte spinta verso l’innovazione estetica.

Il futuro delle maglie passa da una parola chiave: coraggio. Puma alza l’asticella del design e lo fa con due club simbolo del proprio portfolio, Milan e Manchester City, anticipando le linee guida delle divise 2026-27. Una doppia rivelazione che racconta una direzione precisa, moderna e non convenzionale.

Milan, terza maglia rivoluzionaria: rosa su nero

Per il Milan la stagione 2026-27 segnerà una netta discontinuità estetica. La terza maglia, realizzata da Puma, abbandona i canoni più tradizionali per abbracciare una base grigio antracite (charcoal grey), quasi nera, impreziosita da loghi centrali monocromatici in rosa-rosso. Una scelta forte, audace, che richiama tonalità raramente utilizzate dal club nella sua storia.

Il risultato è una divisa dall’impatto visivo deciso, con tutti i loghi – dallo stemma allo sponsor tecnico – posizionati centralmente e declinati nella stessa tonalità rosata. Un’estetica pulita, contemporanea, che guarda più allo streetwear che alla tradizione classica.

Il richiamo cromatico non può non evocare un parallelismo culturale con Palermo, città in cui il rosa è identità, storia e simbolo. Non a caso Puma è anche il brand tecnico del club rosanero: una coincidenza cromatica che rafforza l’idea di una casa di produzione sempre più orientata a osare, senza paura di rompere gli schemi.

La terza maglia del Milan 2026-27 sarà disponibile a partire da agosto 2026.

Manchester City, eleganza moderna: sfumature azzurro-bianco

Se il Milan sceglie la rottura, il Manchester City opta per una rivisitazione elegante della propria identità. La maglia casalinga 2026-27 firmata Puma introduce una sfumatura verticale, che degrada dal classico celeste nella parte superiore al bianco nella parte inferiore.

Una soluzione raffinata, lontana dal consueto monocromatismo, che dona profondità al design senza tradire i colori storici del club. A completare la divisa, stemma monocromatico, colletto e polsini bianchi, per un look pulito e coerente con l’immagine contemporanea dei Citizens.

Anche in questo caso emerge la filosofia Puma: rispetto dell’identità, ma con un passo deciso verso l’innovazione.

Una strategia chiara

Dalla terza maglia del Milan alla home del Manchester City, il messaggio è evidente: Puma sta costruendo un linguaggio estetico riconoscibile, fatto di scelte cromatiche forti, minimalismo nei loghi e sperimentazione controllata. Una linea che coinvolge grandi club europei ma che, come dimostra il caso Palermo, non dimentica le identità più iconiche del calcio italiano.

Il 2026-27 non sarà solo una stagione da giocare, ma anche da indossare.