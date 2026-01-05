Palermo, doppia seduta a Torretta: lavoro diviso per reparti
Prosegue la preparazione del Palermo in vista della trasferta di Mantova. Oggi la squadra di Filippo Inzaghi ha sostenuto una doppia seduta di allenamento al centro sportivo di Torretta, continuando il percorso di avvicinamento all’ultima gara del girone d’andata.
Al mattino i rosanero sono stati suddivisi in due gruppi, alternando lavoro di forza in palestra ed esercitazioni specifiche per reparti, con particolare attenzione agli aspetti individuali e alla condizione fisica.
Nel pomeriggio, dopo una fase iniziale di riscaldamento tecnico con torelli, la seduta si è concentrata sulla fase difensiva. A chiudere l’allenamento una partita a ranghi contrapposti 10 contro 10, utile per testare soluzioni tattiche e intensità in vista dell’impegno del “Danilo Martelli”.
La preparazione proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arrivare alla sfida contro il Mantova nelle migliori condizioni possibili.