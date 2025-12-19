Serie C Girone C: Benevento domina, Cosenza avanti di misura. I risultati parziali

Primi tempi ricchi di gol e indicazioni importanti nelle gare del girone C di Serie C. Spicca il dominio del Benevento, che ad Audace Cerignola chiude la prima frazione sullo 0-3: i sanniti partono fortissimo e sbloccano il match già al 10’ con Simonetti, per poi allungare al 23’ con Manconi. Nel finale di tempo arriva anche il tris firmato da Lamesta al 37’, che indirizza pesantemente la sfida.

Vantaggio minimo ma prezioso invece per il Cosenza, avanti 1-0 contro la Cavese. I rossoblù trovano il gol dopo appena sette minuti grazie a Langella e gestiscono il risultato nel resto del primo tempo, mantenendo ordine e compattezza.

Colpo esterno della Casertana sul campo del Giugliano, con i falchetti che piazzano un micidiale uno-due tra il 26’ e il 27’: Heinz apre le marcature e Bentivegna raddoppia pochi istanti dopo, chiudendo il primo tempo sullo 0-2 e mettendo la gara sui binari giusti per gli ospiti.