Supercoppa: pari all’intervallo tra Bologna e Inter

Nel primo tempo del secondo match di Supercoppa regna l’equilibrio tra Bologna e Inter a Riyadh. L’avvio è fulminante per i nerazzurri, che trovano il vantaggio dopo appena due minuti grazie a Thuram, bravo a sfruttare una partenza aggressiva e a sorprendere la difesa rossoblù.

Il Bologna però non si scompone, cresce con il passare dei minuti e prende campo, alzando il baricentro e aumentando l’intensità del pressing. La svolta arriva al 35’, quando un goffo fallo di mano di Bisseck in area porta al calcio di rigore per i felsinei. Dal dischetto Riccardo Orsolini è freddo: conclusione centrale e 1-1 che rimette il match in parità.

