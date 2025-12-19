Frosinone, occhi su Trimboli del Mantova per rinforzare la mediana
Si muove in vista del mercato di riparazione di gennaio il Frosinone, per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Alvini. In particolare i gialloblù, attualmente primi in classifica, sarebbero in cerca di un rinforzo sulla mediana.
Infatti, secondo quanto riportato da TuttoFrosinone.com, pare che il DS Renzo Castagnini avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Mantova, Simone Trimboli. La trattativa per arrivare al classe 2002 è però in salita, dato che i ciociari per affondare il colpo dovranno prima cedere, mentre i virgiliani non si priveranno tanto facilmente di uno dei suoi giocatori cardine.