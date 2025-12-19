Serie B: Bari in difficoltà, Catanzaro avanti 0-1 al 45’

Il primo tempo di Bari-Catanzaro si chiude sullo 0-1, con gli ospiti protagonisti di una frazione autoritaria e ben giocata. Dopo un avvio dai buoni ritmi e sostanzialmente equilibrato, è il Catanzaro a prendere progressivamente il controllo del match, imponendo qualità e intensità nel palleggio.

I calabresi vanno più volte vicini al vantaggio: al 17’ Iemmello colpisce una clamorosa traversa di testa, preludio al gol che arriva alla mezz’ora. L’azione dell’1-0 è splendida: Petriccione imbuca per Iemmello, sponda aerea perfetta per Pontisso che calcia al volo e batte Cerofolini.

Il Bari accusa il colpo e fatica a reagire, apparendo spesso annichilito e senza idee di fronte a un Catanzaro dominante, che sfiora anche il raddoppio con Favasuli nel finale di tempo. Si va così all’intervallo con gli ospiti meritatamente avanti, mentre ai biancorossi servirà una ripresa di tutt’altro spessore per rimettere in equilibrio la gara.