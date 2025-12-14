Serie C Girone C: Altamura e Audace Cerignola si dividono la posta. La classifica aggiornata
Finisce in parità la sfida tra Altamura e Audace Cerignola. Gli ospiti partono forte e passano in vantaggio all’11’ grazie a D’Orazio, che indirizza subito la gara. L’Altamura però non molla e trova il pareggio nel recupero del primo tempo: al 45’+2’ Doumbia ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.
La classifica aggiornata
Catania – 38
Benevento – 38
Salernitana – 35
Cosenza – 33
Casertana – 32
Potenza – 25
Casarano – 25
Monopoli – 24
Audace Cerignola – 24
Crotone – 24
Trapani – 23
Atalanta U23 – 22
Sorrento – 20
Altamura – 20
Cavese – 18
Giugliano – 15
Siracusa – 15
Foggia – 15
Latina – 15
Picerno – 13