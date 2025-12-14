Serie C Girone C: Altamura e Audace Cerignola si dividono la posta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Finisce in parità la sfida tra Altamura e Audace Cerignola. Gli ospiti partono forte e passano in vantaggio all’11’ grazie a D’Orazio, che indirizza subito la gara. L’Altamura però non molla e trova il pareggio nel recupero del primo tempo: al 45’+2’ Doumbia ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

La classifica aggiornata

 Catania – 38

Benevento – 38

Salernitana – 35

Cosenza – 33

Casertana – 32

Potenza – 25

Casarano – 25

Monopoli – 24

Audace Cerignola – 24

Crotone – 24

Trapani – 23

Atalanta U23 – 22

Sorrento – 20

Altamura – 20

Cavese – 18

Giugliano – 15

Siracusa – 15

Foggia – 15

Latina – 15

Picerno – 13

