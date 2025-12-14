Serie A: Bologna sconfitto in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata

La Juventus espugna Bologna 1-0 grazie al gol di Juan Cabal al 65’. Una partita combattuta, in cui il Bologna ha sfiorato il vantaggio con Zortea colpendo la traversa nel primo tempo e con altre occasioni non concretizzate, mentre la Juventus ha dominato il possesso palla e creato diverse chance, tra cui un gol annullato a Jonathan David per fuorigioco. Nel finale, i padroni di casa hanno provato a rimontare, ma il portiere Ravaglia e la difesa hanno respinto tutti gli assalti, permettendo ai bianconeri di conquistare tre punti fondamentali.

La classifica aggiornata

Inter – 33

Milan – 32

Napoli – 31

Roma – 27

Juventus – 26

Bologna – 25

Como – 24

Lazio – 22

Sassuolo – 21

Udinese – 21

Cremonese – 20

Atalanta – 19

Torino – 17

Lecce – 16

Cagliari – 14

Genoa – 14

Parma – 14

Verona – 12

Pisa – 10

Fiorentina – 6