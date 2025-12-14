Serie A: Bologna sconfitto in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata
La Juventus espugna Bologna 1-0 grazie al gol di Juan Cabal al 65’. Una partita combattuta, in cui il Bologna ha sfiorato il vantaggio con Zortea colpendo la traversa nel primo tempo e con altre occasioni non concretizzate, mentre la Juventus ha dominato il possesso palla e creato diverse chance, tra cui un gol annullato a Jonathan David per fuorigioco. Nel finale, i padroni di casa hanno provato a rimontare, ma il portiere Ravaglia e la difesa hanno respinto tutti gli assalti, permettendo ai bianconeri di conquistare tre punti fondamentali.
La classifica aggiornata
Inter – 33
Milan – 32
Napoli – 31
Roma – 27
Juventus – 26
Bologna – 25
Como – 24
Lazio – 22
Sassuolo – 21
Udinese – 21
Cremonese – 20
Atalanta – 19
Torino – 17
Lecce – 16
Cagliari – 14
Genoa – 14
Parma – 14
Verona – 12
Pisa – 10
Fiorentina – 6