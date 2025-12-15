Le Douaron, festa social dopo Palermo-Samp: pioggia di like e commenti

Jeremy Le Douaron celebra sui social il gol decisivo e la vittoria del Palermo contro la Sampdoria, e il popolo rosanero risponde presente. Lo scatto pubblicato dall’attaccante francese, che lo ritrae in ginocchio al “Renzo Barbera” dopo l’esultanza, ha raccolto in poche ore una vera e propria pioggia di like e commenti.

Cuori rosa e neri, applausi virtuali e messaggi di incoraggiamento hanno invaso il post: dai semplici «Bravo Jeremy» ai più calorosi «Monsieur Jeremy» e «Grande Frenchie», fino ai compagni di squadra e ai volti noti che hanno voluto sottolineare l’importanza del momento. Un segnale chiaro del feeling crescente tra l’attaccante e la tifoseria.

Il gol contro la Sampdoria, pesante per classifica e morale, ha acceso l’entusiasmo attorno a Le Douaron, sempre più al centro del progetto rosanero. La festa digitale è lo specchio di quella vissuta sugli spalti: Palermo si gode il suo numero 21, protagonista in campo e trascinatore anche fuori.