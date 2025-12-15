Corriere dello Sport: “Assalto alla vetta, il Palermo freme. Le prossime gare possono indirizzare il mercato”

Il Palermo guarda al mercato con una linea chiara e distante dalle suggestioni dell’ambiente. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, prima delle valutazioni in entrata c’è una priorità assoluta: il campo. La squadra ha ripreso a macinare punti e, in questo momento, ogni energia è concentrata sulle prossime sfide decisive.

Secondo quanto riportato ancora da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, prima della chiusura dell’anno solare i rosanero affronteranno due gare considerate cruciali, ad Avellino e contro il Padova. A queste si aggiungerà l’ultima partita del girone d’andata, in programma a Mantova l’11 gennaio 2026. Un trittico che fungerà da vero spartiacque.

L’esito di questo ciclo, sottolinea il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, orienterà le decisioni della proprietà City Group. Se il Palermo confermerà la crescita e la classifica dirà che la promozione diretta o un piazzamento playoff di alto livello (terzo o quarto posto) sono alla portata, allora non mancheranno interventi mirati. Inzaghi e Osti indicheranno le correzioni ritenute indispensabili per restare agganciati al treno che conta.

Diverso lo scenario nel caso opposto. Come ricorda ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club non intende ripetere quanto accaduto nella scorsa stagione, quando a gennaio arrivarono rinforzi importanti e costosi dalla Serie A senza modificare il destino del campionato. Il Palermo era ottavo allora e ottavo ha chiuso, con eliminazione al primo turno dei playoff.

La dirigenza resta convinta che le scelte estive siano sufficienti per restare competitivi fino in fondo. La filosofia non cambia: niente reazioni emotive, ma valutazioni lucide. Le risorse economiche ci sono, ma verranno investite solo se il campo dirà che il Palermo è davvero in corsa. Anche per questo, conclude il Corriere dello Sport con Paolo Vannini, i risultati recenti e il riavvicinamento alla vetta assumono un peso decisivo in vista del mercato di gennaio.