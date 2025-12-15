Pescara-Frosinone 1-2. Sebastiani: «Arbitraggio scandaloso» Gli Highlights

A prendersi la scena nell’apertura del posticipo è la prima della classe. Il Frosinone passa 2-1 all’Adriatico e consolida la vetta, al termine di una gara intensa e combattuta. Massimiliano Alvini, tecnico dei ciociari, analizza con lucidità una sfida tutt’altro che semplice, come riportato dal Corriere dello Sport.

«Alla fine poteva starci anche il pareggio – ha spiegato Alvini al Corriere dello Sport – il Pescara ha giocato un’ottima gara, lo sapevamo. Aver vinto qui è stato un grande risultato. È stata una partita sporca, loro ci hanno allungato molto e abbiamo perso anche diversi duelli individuali. Siamo giovani, ma maturi». Parole che fotografano una vittoria sofferta ma pesante, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport.

Di tutt’altro tenore il clima in casa Pescara. La sconfitta accende la protesta del club abruzzese, che contesta apertamente l’operato arbitrale e l’intervento del Var, soprattutto in occasione del gol annullato a Faraoni. A rompere il silenzio è il presidente Daniele Sebastiani, durissimo nelle dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport: «Dire che il risultato è bugiardo è dire poco. È scandaloso, così come è stato scandaloso l’arbitraggio. Sono loro che dovrebbero rivedersi al Var».

Sebastiani rincara la dose soffermandosi anche su altri episodi: «Non so se il guardalinee, lo stesso del gol annullato a Faraoni, si sia svegliato quando ha giudicato non da espulsione l’intervento su Brosco. Forse prima stava dormendo…», parole che il Corriere dello Sport riporta integralmente.

Sulla stessa linea anche l’allenatore biancazzurro Giorgio Gorgone, che non nasconde la rabbia nel post gara. «Decisioni arbitrali molto dubbie – ha detto Gorgone al Corriere dello Sport – sull’episodio di Faraoni l’arbitro aveva indicato il centrocampo, poi è tornato indietro per una spinta come se ne vedono cinquanta a partita».

Il tecnico del Pescara rivendica la prestazione della sua squadra: «Due salvataggi sulla linea, tante occasioni create, un gol annullato. Avremmo meritato di più. Sono arrabbiato, ma posso garantire che lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita», conclude Gorgone, come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport.