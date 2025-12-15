Corriere dello Sport: “Palermo, obiettivi chiari per gennaio”

Il mercato di gennaio del Palermo parte da un presupposto preciso: le liste. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al momento il club rosanero ha in programma una sola operazione certa, la cessione di un portiere. In rosa ce ne sono quattro e l’uscita di uno tra Bardi e Gomis consentirebbe di liberare subito un posto over.

Corriere dello Sport: “Assalto alla vetta, il Palermo freme. Le prossime gare possono indirizzare il mercato”

Le valutazioni tecnico-tattiche saranno affidate a Inzaghi, che in questi mesi ha osservato attentamente la squadra. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico, oggi simbolicamente tedoforo a Palermo per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, ha già raccolto appunti utili per indirizzare le scelte future.

È fuori strada, spiega il Corriere dello Sport firmato Paolo Vannini, chi immagina un Palermo alla ricerca di un regista. Il modo di giocare dei rosanero è diverso e Ranocchia sta convincendo pienamente Inzaghi. Le attenzioni si sposteranno invece sul reparto offensivo, nonostante il recente risveglio di Le Douaron.

Al di là del futuro di Brunori, per il quale – così come per Gomis – si registra un interessamento della Sampdoria, un innesto in avanti resta una possibilità concreta. Secondo quanto riporta ancora Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il profilo cercato potrebbe essere quello di una seconda punta classica, esclusa la pista Johnsen, ai margini alla Cremonese, oppure di un giocatore rapido e abile nell’uno contro uno, una tipologia attualmente assente nell’organico.

Capitolo a parte per Magnani. Il difensore, ricorda il Corriere dello Sport con Paolo Vannini, è in prestito alla Reggiana dallo scorso agosto per motivi personali non ancora del tutto risolti. L’ipotesi di un suo rientro in rosa resta sul tavolo, ma ogni valutazione definitiva sarà rimandata alla fine di gennaio.