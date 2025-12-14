Serie C Girone A: Bianchi decide nel finale, Arzignano batte la Pro Patria 2-1. La classifica aggiornata
Successo in rimonta per l’Arzignano, che supera la Pro Patria al termine di una gara combattuta. I padroni di casa sbloccano il match al 27’ con Mattioli, bravo a finalizzare una buona azione offensiva. Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti, che trovano il pareggio al 52’ con Mastroianni. Quando il match sembra avviarsi verso l’1-1, all’86’ è Bianchi a regalare i tre punti all’Arzignano con il gol decisivo.
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 46
Lecco – 34
Brescia – 33
Cittadella – 29
Inter U23 – 27
Alcione Milano – 27
Giana Erminio – 26
Trento – 24
Pro Vercelli – 24
Renate – 22
Dolomiti Bellunesi – 21
Novara – 21
Arzignano – 21
Lumezzane – 21
Ospitaletto – 19
AlbinoLeffe – 18
Virtus Verona – 17
Pergolettese – 15
Pro Patria – 12
Triestina – -2