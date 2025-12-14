Serie C Girone A: Bianchi decide nel finale, Arzignano batte la Pro Patria 2-1. La classifica aggiornata

Successo in rimonta per l’Arzignano, che supera la Pro Patria al termine di una gara combattuta. I padroni di casa sbloccano il match al 27’ con Mattioli, bravo a finalizzare una buona azione offensiva. Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti, che trovano il pareggio al 52’ con Mastroianni. Quando il match sembra avviarsi verso l’1-1, all’86’ è Bianchi a regalare i tre punti all’Arzignano con il gol decisivo.
La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 46

Lecco – 34

Brescia – 33

Cittadella – 29

Inter U23 – 27

Alcione Milano – 27

Giana Erminio – 26

Trento – 24

Pro Vercelli – 24

Renate – 22

Dolomiti Bellunesi – 21

Novara – 21

Arzignano – 21

Lumezzane – 21

Ospitaletto – 19

AlbinoLeffe – 18

Virtus Verona – 17

Pergolettese – 15

Pro Patria – 12

Triestina – -2

