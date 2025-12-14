Carrarese, Ruggeri: «Dobbiamo però restare sempre concentrati»

È un Fabio Ruggeri sorridente quello che si presenta in sala stampa dopo la vittoria della Carrarese contro la Virtus Entella. Il difensore apuano, autore del gol del raddoppio, celebra una giornata speciale: «Segnare un gol così importante il giorno dopo il compleanno rende tutto perfetto. È una rete che ci ha dato tre punti fondamentali».

Ruggeri analizza poi l’andamento della gara, sottolineando la solidità mostrata dalla squadra: «Nel primo tempo abbiamo tenuto botta, poi siamo venuti fuori. Dobbiamo però restare sempre concentrati, perché anche una partita in controllo può finire in pareggio«. Fondamentale, secondo il difensore, anche il supporto del pubblico: «La Curva è il nostro dodicesimo uomo, ci è mancata un po’ nelle ultime gare casalinghe».

Infine, parole sull’ambiente e sul gruppo: “Qui c’è serenità, trasmessa dal mister e dallo staff. È una piazza che fa crescere i giovani, ma il posto bisogna meritarselo ogni giorno”.