Carrarese, Schiavi: «Se il Monza è lassù c’è un motivo»

Dopo il successo contro la Virtus Entella, Nicolas Schiavi ha commentato la prestazione della Carrarese in conferenza stampa, sottolineando l’atteggiamento e la voglia del gruppo. Il centrocampista ha raccontato il gol segnato, nato da un’intuizione immediata: «Quando ho visto il pallone alzarsi ho provato subito a segnare, avevo già in mente di farlo. Per fortuna è andata bene».

Schiavi ha poi analizzato la gara, definendo l’Entella una squadra di valore e il primo tempo molto equilibrato, ribadendo però la determinazione della Carrarese: «Noi diamo sempre tutto, abbiamo fatto una buona partita. La squadra cerca sempre di dare il massimo e sentire l’appoggio della Curva è naturale e importante».

Infine uno sguardo al prossimo impegno contro il Monza: «Hanno giocatori fortissimi, se sono lassù c’è un motivo. Non sarà facile, ma possiamo giocarcela. Dobbiamo lavorare anche sull’aspetto mentale e superare gli episodi negativi che a volte ci fanno perdere fiducia».