Serie A: pari senza reti tra Bologna e Juventus dopo i primi 45′

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Bologna e Juventus, al termine di una frazione intensa e ricca di occasioni. La Juventus prova a fare la partita con un leggero predominio nel possesso palla (53%), ma è il Bologna a rendersi spesso pericoloso in ripartenza.

La prima grande chance è dei rossoblù al 5’, quando Orsolini calcia a botta sicura trovando però la risposta straordinaria di Di Gregorio, decisivo anche nel mantenere il risultato in equilibrio. I bianconeri rispondono con alcuni tentativi dalla distanza, tra cui quelli di Thuram e Yildiz, senza però impensierire seriamente Ravaglia.

Al 36’ la Juventus trova anche il gol con Jonathan David, ma l’arbitro Massa annulla tutto dopo il controllo al VAR per fuorigioco in fase di costruzione. Nel finale di tempo è ancora il Bologna a sfiorare il vantaggio: al 45’+1’ Zortea colpisce la traversa a portiere battuto. Dopo un solo minuto di recupero, Massa manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di parità.