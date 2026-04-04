Serie C girone B: Vis Pesaro avanti 1-0 sull’Ascoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Ascoli e Vis Pesaro, valevole per la 33a giornata del girone B del campionato di Serie C.

Inizia meglio il match la formazione ospite, sbloccando il risultato al 15′ grazie all’incornata vincente di Lari. I bianconeri reagiscono e due minuti dopo sfiorano il pari: D’Uffizi prova la conclusione ma il suo tiro sfiora l’incrocio dei pali della porta avversaria e termina sul fondo.


I padroni di casa continuano ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio, ma i biancorossi riescono a resistere alle avanzate avversarie, andando al riposo in vantaggio per 1-0.

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