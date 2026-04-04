Ex rosa, lutto per Felice Centofanti: il toccante addio della sorella Martina a Giorgia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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Grave lutto per la famiglia di Felice Centofanti, ex terzino del Palermo, oggi volto televisivo e dirigente sportivo. Il 1° aprile è venuta a mancare la figlia Giorgia, nata con una disabilità. A comunicarlo è stata la sorella, l’ex ginnasta della nazionale Martina Centofanti, attraverso un lungo e toccante messaggio condiviso sui social.

Parole dense di affetto, capaci di delineare un ritratto unico e profondo della sorella: “Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia, perché così delicata e preziosa da essere custodita con cura. Vorremmo ora però provare in qualche modo a renderti onore, per quello che sei stata per noi. Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la tua famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, un qualcosa di talmente grande che impossibile da spiegare a parole”


Martina si è poi soffermata su quanto di prezioso la sorella le abbia lasciato:  “Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi ed improvvisamente anche le cose che sembravano impossibili diventavano più semplici da affrontare e, pensando a te, sarà così per sempre. Ogni attimo passato insieme è stato essenziale per riempire il cuore di amore incondizionato, consapevoli del fatto che ogni minuto fosse prezioso ed unico e ricordandoci ogni giorno di quanto la vita vada apprezzata e vissuta a pieno”

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