Juve Stabia, Abate verso il Venezia: «Affrontiamo una delle squadre più forti della storia della Serie B»

In vista del match tra Juve Stabia e Venezia, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza il tecnico dei campani, Ignazio Abate, non nascondendo tutta la sua ammirazione per quello fatto fin ora dai lagunari in questo campionato.

«Sono partite molto delicate, perché in questo momento ogni squadra ha un obiettivo – ha spiegato Abate – c’è chi lotta per i primi posti e chi per la salvezza. Noi dobbiamo pensare a noi stessi»





Un commento poi sul settimo posto in classifica attualmente occupato dalla sua squadra: «Sappiamo con quanta fatica l’abbiamo conquistata. Faremo di tutto per tenercela stretta. Mi sorprenderei se la squadra si rilassasse proprio adesso»

Abate lancia inoltre uno sguardo al Venezia, prossimo avversario dei campani: «Ricordo poche squadre così forti in un campionato di Serie B. Ha una grande identità, trasmessa dal proprio allenatore: è una squadra di categoria superiore. Ed è anche bella da vedere, per concetti e principi di gioco»

E sul match di domani, non ha dubbi: «Andremo lì a fare la nostra partita, cercando di essere ordinati e incisivi anche nella fase offensiva. Deve essere un’occasione per misurarci con i più forti e provare a fare punti»

Infine, un commento anche sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026: «Se me l’avessero detto anni fa mi sarei messo a ridere, ma oggi dobbiamo prenderne atto. Mi dispiace e spero che questo sia un momento di grande riflessione. Mi dispiace anche per i miei amici Buffon e Gattuso, che secondo me hanno meno colpe»