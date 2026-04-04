D’Angelo presenta Palermo-Avellino: «Nazionali al 100%, Pohjanpalo? Abbiamo alternative»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
d37033da-debb-42bb-8713-7c21dc5016cf

Maurizio D’Angelo, vice allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa dal “Renzo Barbera” alla vigilia della sfida contro l’Avellino, sostituendo Filippo Inzaghi, assente per uno stato febbrile. Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni dei nazionali rientrati dagli impegni internazionali.

D’Angelo ha rassicurato sulle condizioni di Joronen e Pohjanpalo: «Joronen e Pohjanpalo hanno fatto un buon allenamento, quindi per noi non c’è nessun problema. Saranno al 100% e daranno tutto».


Il vice di Inzaghi ha poi sottolineato la gestione dell’attaccante finlandese in vista della gara: «Se Pohjanpalo durerà 100 minuti meglio, altrimenti abbiamo le giuste alternative. Se dovesse fermarsi a 80 minuti, abbiamo giocatori che lo possono rimpiazzare».

Situazione leggermente diversa invece per Bereszynski, rientrato da un impegno meno gravoso: «Bereszyński ha avuto un viaggio più corto rispetto a Joronen e Pohjanpalo. Non ha giocato e questo per noi è un aspetto positivo».

Un quadro complessivo rassicurante per il Palermo, che si presenta alla sfida contro l’Avellino con i nazionali pronti e pienamente disponibili.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3bfdcc1d-b48a-47b5-99b6-f61f325b0669

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Questa squadra è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
d943cab5-29ef-46cd-9c27-5d0133618760

Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
f8af9233-f961-49f4-b949-57ad2ce5134d

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Inzaghi mi ha dato fiducia, sono cresciuto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3fa9241b-b228-4b87-8627-f43f60a140d7

Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Espulsione determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 214829

Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (6)

Palermo, vittoria pesante: classifica aggiornata dopo il successo sull’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (14)

Palermo-Avellino 2-0. Le pagelle

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026