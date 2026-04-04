D’Angelo presenta Palermo-Avellino: «Nazionali al 100%, Pohjanpalo? Abbiamo alternative»

Maurizio D’Angelo, vice allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa dal “Renzo Barbera” alla vigilia della sfida contro l’Avellino, sostituendo Filippo Inzaghi, assente per uno stato febbrile. Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni dei nazionali rientrati dagli impegni internazionali.

D’Angelo ha rassicurato sulle condizioni di Joronen e Pohjanpalo: «Joronen e Pohjanpalo hanno fatto un buon allenamento, quindi per noi non c’è nessun problema. Saranno al 100% e daranno tutto».





Il vice di Inzaghi ha poi sottolineato la gestione dell’attaccante finlandese in vista della gara: «Se Pohjanpalo durerà 100 minuti meglio, altrimenti abbiamo le giuste alternative. Se dovesse fermarsi a 80 minuti, abbiamo giocatori che lo possono rimpiazzare».

Situazione leggermente diversa invece per Bereszynski, rientrato da un impegno meno gravoso: «Bereszyński ha avuto un viaggio più corto rispetto a Joronen e Pohjanpalo. Non ha giocato e questo per noi è un aspetto positivo».

Un quadro complessivo rassicurante per il Palermo, che si presenta alla sfida contro l’Avellino con i nazionali pronti e pienamente disponibili.