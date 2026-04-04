Serie A: Parma avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45
All’Olimpico di Roma, termina il primo tempo del match tra Lazio e Parma, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A 2025-26. All’intervallo è avanti 1-0 la formazione ospite, brava concedere pochissimo ai biancocelesti nei primi 45 minuti.
Cominciano meglio l’incontro gli uomini di mister Cuesta, che al 15′ sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sfera arriva dalle parti di Delprato, che si fa trovare pronto e batte Motta.
I padroni di casa accusano il colpo e faticano a reagire, lasciando l’iniziativa in mano ai ducali. Al 35′ ci prova Maldini con un’azione personale, arrivando alla conclusione che viene però deviata in calcio d’angolo.
Nel finale di tempo i biancocelesti vanno alla ricerca del gol del pari, senza però riuscirci: si va così all’intervallo sullo 0-1