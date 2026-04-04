Serie C girone B: l’Ascoli batte 2-1 in rimonta la Vis Pesaro. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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Si conclude il match tra Ascoli e Vis Pesaro, valevole per la 33a giornata del girone B del campionato di Serie C. Portano a casa i tre punti i padroni di casa, dopo una gara combattuta e lottata ribaltata nei minuti di recupero.

Inizia meglio l’incontro la formazione ospite, sbloccando il risultato al 15′ grazie all’incornata vincente di Lari. I bianconeri reagiscono e due minuti dopo sfiorano il pari: D’Uffizi prova la conclusione ma il suo tiro sfiora l’incrocio dei pali della porta avversaria e termina sul fondo.


I padroni di casa continuano ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio, ma i biancorossi riescono a resistere alle avanzate avversarie, andando al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa l’Ascoli parte subito forte, con un pressing in avanti che mette in difficoltà la Vis Pesaro. Al 75′ i bianconeri vanno vicinissimi al gol del pareggio, con un tiro dal limite di Damiani che sfiora il palo.

Nel finale arriva un uno due micidiale da parte della formazione di mister Tomei, che prima pareggia i conti con Chakir la 94′, poi al 97′ trova il gol del sorpasso firmato Milanese. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Arezzo – 71

Ascoli – 71

Ravenna – 67

Campobasso – 52

Pineto – 49

Juventus U23 – 45

Pianese – 45

Ternana – 44

Vis Pesaro – 43

Gubbio – 43

Livorno – 40

Guidonia – 38

Carpi – 37

Perugia – 36

Forlì – 36

Torres – 34

Sambenedettese – 31

Bra – 30

Pontedera – 20

Rimini – 0

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