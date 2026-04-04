Serie A: all’Olimpico termina 1-1 tra Lazio e Parma. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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All’Olimpico di Roma, si conclude il match tra Lazio e Parma. Le due squadre escono dal campo con un punto per testa, dopo un incontro equilibrato terminato sul risultato di 1-1

Cominciano meglio l’incontro gli uomini di mister Cuesta, che al 15′ sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sfera arriva dalle parti di Delprato, che si fa trovare pronto e batte Motta.


I padroni di casa accusano il colpo e faticano a reagire, lasciando l’iniziativa in mano ai ducali. Al 35′ ci prova Maldini con un’azione personale, arrivando alla conclusione che viene però deviata in calcio d’angolo

Nella ripresa inizia il forcing della formazione di Maurizio Sarri, che rivoluziona la squadra con un triplo cambio. Al 60′ ci provano i biancocelesti: giocata di Taylor che controlla col destro, se la sposta sul sinistro, ma la sua conclusione trova un attento Suzuki.

Al 77′ la Lazio riesce a trovare la rete del pari:  Noslin, dopo il triangolo con Taylor, si porta la palla sul destro, beffando il portiere avversario grazie alla deviazione decisiva di Circati. Nel finale non c’è spazio per altre reti, con il match che termina 1-1.

 

LA CLASSIFICA

Inter – 69

Milan – 63

Napoli – 62

Como – 57

Juventus – 54

Roma – 54

Atalanta – 50

Lazio – 44

Bologna – 42

Sassuolo – 42

Udinese – 39

Parma – 38

Genoa – 33

Torino – 33

Fiorentina – 32

Cagliari – 30

Cremonese – 27

Lecce – 27

Pisa – 18

Verona – 18

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