Serie C girone C: la Casertana espugna il “Lamberti”, Cavese battuta 1-0. La classifica aggiornata
Si conclude il match tra Cavese e Casertana, valevole per la 35a giornata del girone C del campionato di Serie C. Portano a casa tre punti importanti i campani, che escono vittoriosi da una trasferta insidiosa.
Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa i rossoblù sbloccano il risultato grazie alla rete al 51′ di Casarotto, che decide l’incontro. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Benevento – 77
Catania – 68
Cosenza – 63
Casertana – 62
Salernitana – 60
Crotone – 55
Monopoli – 52
Audace Cerignola – 51
Casarano – 47
Potenza – 44
Altamura – 43
Atalanta U23 – 39
Cavese – 36
Latina – 35
Sorrento – 34
Picerno – 33
Giugliano – 31
Foggia – 26
Trapani – 23
Siracusa – 23