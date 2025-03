Serie C Girone B: poker Pescara alla Lucchese, l’Entella blinda il primato. Risultati finali e classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite delle ore 20:30 valide per la 30esima giornata del Girone B di Serie C. Di seguito i risultati finali:

CARPI-VIS PESARO 2-1 / Dopo una prima frazione di gioco a reti inviolate, al 49′ Di Paola sblocca il match. Al 67′, però, arriva il pareggio dei padroni di casa a causa dell’autogol di Coppola. All’83’ Cortesi firma il sorpasso e permette ai padroni di casa di ottenere i tre punti.

ENTELLA-PONTEDERA 3-1 / Gara decisa già nel primo tempo, per via delle tre reti siglate da Portanova, Franzoni e Karic e che permettono alla capolista di consolidare la vetta. Il gol di Lipari all’87’ permette agli ospiti di rendere meno amara la sconfitta.

GUBBIO-PIANESE 1-0 / La rete al 22′ di Iaccarino basta ai padroni di casa per ottenere i tre punti.

PESCARA-LUCCHESE 4-1 / Succede tutto nella ripresa. Doppietta di Valzania intervallata dal gol di Selvini, a cui segue il tris firmato da Ferraris. Subito dopo Arena cala il poker e chiude i conti.

SPAL-AREZZO 0-2 / Momento molto delicato per la formazione emiliana, stesa dai toscani per via delle marcature di Gilli e Pattarello realizzate nella prima frazione di gioco.

CLASSIFICA

Entella – 67

Ternana – 60

Torres – 56

Pescara – 54

Vis Pesaro – 50

Arezzo – 49

Pianese – 44

Pineto – 42

Rimini – 40

Gubbio – 37

Carpi – 36

Pontedera – 36

Campobasso – 33

Ascoli – 33

Perugia – 32

Lucchese – 25

Spal – 25

Legnano – 22

Milan U23 – 22

Sestri Levante – 20