Palermo verso la Sampdoria: l’arrivo dei rosanero a Genova

Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio di Sampdoria-Palermo, gara della 29esima giornata di Serie B in programma domani, sabato 8 marzo, alle ore 17:15. I rosanero puntano al terzo successo di fila per mandare un segnale importante in ottica playoff, mentre i blucerchiati scenderanno in campo per ottenere un risultato positivo che gli permetterebbe di allontanarsi dalla zona playout. Intanto, il club siciliano ha postato un video sui propri canali social in merito all’arrivo a Genova:

