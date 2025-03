Serie A: il Cagliari la sblocca con Viola, Genoa sotto 1 a 0 all’intervallo

Il Genoa insegue il Cagliari all”Unipol Domus. Si conclude sul risultato di 1 a 0 il primo tempo dell’anticipo della 28esima giornata di Serie A, con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Nicholas Viola. Gara iniziata con ritmi vivaci, anche se la prima vera e propria palla gol arriva al 15′ col palo colpito da Coman su calcio di punizione. Subito dopo, Ekhator liscia il pallone dentro l’area dei sardi, i quali ripartono in contropiede, dal cui sviluppo arriva il lancio di Piccoli per Viola che, dopo uno stop un pò complesso, riesce a battere Leali sul secondo palo. Dopo il vantaggio degli uomini di mister Nicola, la gara si fa molto equilibrata, e bisogna aspettare fino al 45′ per assistere ad un’altra occasione importante, stavolta creata da parte della squadra ospite: pallone messo in area, Ekuban prende posizione e non inquadra la porta di pochissimo.

