Serie B: Cosenza avanti 1 a 0 all’intervallo sulla Reggiana, al momento decisivo Artistico

Un gol di Gabriele Artistico prova a dare speranze al Cosenza. Si conclude sul risultato di 1 a 0 il primo tempo allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, dove la formazione rossoblù ospita la Reggiana in occasione dell’anticipo della 29esima giornata di Serie B. Prima frazione di gioco molto equilibrata e povera di emozioni, con l’ex attaccante della Juve Stabia molto cinico e concreto a sfruttare l’assist di Gargiulo per permettere ai padroni di casa di andare a riposo in vantaggio. Al Cosenza servono necessariamente i tre punti per credere alla salvezza, mentre gli emiliani hanno bisogno di una prestazione diversa rispetto a quella del primo tempo per ottenere un risultato positivo e per allontanarsi dalla zona playout.

