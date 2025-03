Serie B, Reggiana sconfitta 1 a 0: Artistico tiene vive le speranze salvezza del Cosenza. La classifica aggiornata

Il Cosenza ringrazia Gabriele Artistico e conquista tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” i rossoblù vincono 1 a 0 contro la Reggiana e si aggiudicano l’anticipo della 29esima giornata di Serie B.

Prima frazione di gioco molto equilibrata e povera di emozioni, con l’ex attaccante della Juve Stabia molto cinico e concreto a sfruttare l’assist di Gargiulo per permettere ai padroni di casa di andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa gli uomini dell’ex allenatore del Cosenza, William Viali, alzano i ritmi e si riversano nei pressi dell’area avversaria per diverse volte, non rendendosi tuttavia molto pericolosi. I granata attaccano, continuano a mettere i rossoblù alle corde ma al 90′ Bardi compie una super parata su Rizzo Pinna. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio, che permette al Cosenza di andare momentaneamente a -4 dal 17esimo posto occupato dal Mantova, valido per l’accesso ai playout. La Reggiana, invece, resta ancora a secco di vittorie e non muove la propria classifica.

CLASSIFICA

Sassuolo – 65

Pisa – 57

Spezia – 51

Catanzaro – 43

Cremonese – 42

Cesena – 40

Juve Stabia – 39

Palermo – 38

Bari – 38

Modena – 35

Cittadella – 33

Carrarese – 32

Reggiana – 31

Brescia – 30

Sampdoria – 30

Südtirol – 30

Mantova – 29

Frosinone – 27

Salernitana – 26

Cosenza – 25