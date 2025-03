Serie A, a Viola risponde Cornet: tra Cagliari e Genoa termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Cagliari e Genoa si dividono la posta in palio. Si conclude sul risultato di 1 a 1 l’anticipo della 28esima giornata di Serie A andata in scena allo stadio “Unipol Domus”: un punto che permette alla squadra ligure di aumentare leggermente il distacco dalla terzultima ma che non lascia molto tranquillo il Cagliari, a soli tre punti di vantaggio dal 17esimo posto occupato dal Parma

Gara iniziata con ritmi vivaci, anche se la prima vera e propria palla gol arriva al 15′ col palo colpito da Coman su calcio di punizione. Subito dopo, Ekhator liscia il pallone dentro l’area dei sardi, i quali ripartono in contropiede, dal cui sviluppo arriva il lancio di Piccoli per Viola che, dopo uno stop un pò complesso, riesce a battere Leali sul secondo palo. Dopo il vantaggio degli uomini di mister Nicola, la gara si fa molto equilibrata, e bisogna aspettare fino al 45′ per assistere ad un’altra occasione importante, stavolta creata da parte della squadra ospite: pallone messo in area, Ekuban prende posizione e non inquadra la porta di pochissimo. Nella ripresa il Genoa parte subito col piede sull’acceleratore, e sull’assist del numero 18 arriva il pareggio siglato da Cornet. Successivamente gli uomini di Vieira hanno l’opportunità di ribaltare il risultato, ma De Winter spreca il buon cross di Martin e spedisce sul fondo. L’ultima mezz’ora della gara è molto equilibrata e povera di particolari occasioni e dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

CLASSIFICA

Inter – 58

Napoli – 57

Atalanta – 55

Juventus – 52

Lazio – 50

Bologna – 47

Fiorentina – 45

Milan – 41

Roma – 40

Udinese – 39

Torino – 34

Genoa – 32

Como – 28

Verona – 26

Cagliari – 26

Lecce – 25

Parma – 23

Empoli – 22

Venezia – 18

Monza – 14