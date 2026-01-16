Serie C Girone B: Arezzo espugna Pesaro 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

L’Arezzo si impone 3-0 sul campo della Vis Pesaro grazie alle reti di Tavernelli al 10’ e di Ravasio al 65’. I toscani partono forte e trovano subito il vantaggio, gestendo poi il match con ordine e raddoppiando nella ripresa. La Vis Pesaro prova a reagire, ma non riesce a rendersi pericolosa, lasciando l’Arezzo consolidare il risultato fino al triplice fischio.

La classifica aggiornata

Arezzo – 49

Ravenna – 42

Ascoli – 37

Pineto – 32

Guidonia – 28

Campobasso – 27

Vis Pesaro – 27

Pianese – 27

Juventus U23 – 27

Carpi – 27

Ternana – 26

Forlì – 25

Gubbio – 20

Sambenedettese – 20

Perugia – 19

Livorno – 19

Bra – 17

Torres – 15

Pontedera – 14

Rimini – 0

