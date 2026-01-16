Serie C Girone B: Arezzo espugna Pesaro 3-0. La classifica aggiornata
L’Arezzo si impone 3-0 sul campo della Vis Pesaro grazie alle reti di Tavernelli al 10’ e di Ravasio al 65’. I toscani partono forte e trovano subito il vantaggio, gestendo poi il match con ordine e raddoppiando nella ripresa. La Vis Pesaro prova a reagire, ma non riesce a rendersi pericolosa, lasciando l’Arezzo consolidare il risultato fino al triplice fischio.
La classifica aggiornata
Arezzo – 49
Ravenna – 42
Ascoli – 37
Pineto – 32
Guidonia – 28
Campobasso – 27
Vis Pesaro – 27
Pianese – 27
Juventus U23 – 27
Carpi – 27
Ternana – 26
Forlì – 25
Gubbio – 20
Sambenedettese – 20
Perugia – 19
Livorno – 19
Bra – 17
Torres – 15
Pontedera – 14
Rimini – 0