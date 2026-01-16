Serie B, Sampdoria-Entella 1-1: Parodi rovina la festa a Cherubini. La classifica aggiornata

Termina 1-1 il derby tra Sampdoria e Virtus Entella a Marassi. I doriani erano passati in vantaggio al 34′ grazie a un gol spettacolare di Luigi Cherubini, che, dopo aver rubato palla, ha saltato due avversari e battuto Colombi con un tiro da fuori.

Nella ripresa, la Virtus Entella ha trovato il pareggio al 74′ con un colpo di testa di Luca Parodi, che ha sfruttato perfettamente un assist di Karic. Nonostante le occasioni finali per la Samp – con Hadzikadunic protagonista sugli sviluppi di un corner – il risultato non è più cambiato, e entrambe le squadre hanno conquistato un punto prezioso in chiave classifica.

La classifica di serie B

Frosinone – 41

Venezia – 38

Monza – 37

Palermo – 34

Catanzaro – 31

Cesena – 31

Modena – 29

Empoli – 27

Juve Stabia – 27

Padova – 25

Avellino – 25

Carrarese – 23

Reggiana – 20

Entella – 20

Südtirol – 19

Sampdoria – 18

Spezia – 17

Bari – 17

Mantova – 16

Pescara – 14