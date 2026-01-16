Serie C Girone C: Altamura batte la Cavese 2-1 in rimonta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Partita vibrante allo stadio tra Cavese e Altamura, con i pugliesi che si impongono 2-1. Cherubini sblocca il match al 34’ per l’Altamura, mentre Grande firma il raddoppio al 54’. La Cavese accorcia le distanze al 77’ con Orlando, ma non riesce a trovare il pari, permettendo agli ospiti di conquistare tre punti importanti in trasferta.

La classifica aggiornata

Benevento – 45

Catania – 45

Casertana – 39

Salernitana – 39

Cosenza – 37

Monopoli – 33

Crotone – 28

Audace Cerignola – 28

Casarano – 28

Potenza – 26

Altamura – 26

Atalanta U23 – 25

Sorrento – 24

Latina – 22

Siracusa – 21

Cavese – 21

Trapani – 19

Foggia – 19

Picerno – 18

Giugliano – 16

