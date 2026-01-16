Serie C Girone C: Altamura batte la Cavese 2-1 in rimonta. La classifica aggiornata
Partita vibrante allo stadio tra Cavese e Altamura, con i pugliesi che si impongono 2-1. Cherubini sblocca il match al 34’ per l’Altamura, mentre Grande firma il raddoppio al 54’. La Cavese accorcia le distanze al 77’ con Orlando, ma non riesce a trovare il pari, permettendo agli ospiti di conquistare tre punti importanti in trasferta.
La classifica aggiornata
Benevento – 45
Catania – 45
Casertana – 39
Salernitana – 39
Cosenza – 37
Monopoli – 33
Crotone – 28
Audace Cerignola – 28
Casarano – 28
Potenza – 26
Altamura – 26
Atalanta U23 – 25
Sorrento – 24
Latina – 22
Siracusa – 21
Cavese – 21
Trapani – 19
Foggia – 19
Picerno – 18
Giugliano – 16