Pisa, Corrado sul possibile ritorno di Lucca: «Oggi è fantacalcio, poi si vedrà»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Pisa-Atalanta, l’amministratore delegato del Pisa, Giovanni Corrado, ha commentato le voci di mercato ai microfoni di SkySport. Sul mancato arrivo di Joao Pedro, Corrado ha dichiarato: «Joao Pedro ha scelto un’altra strada, sebbene avesse inizialmente deciso di intraprendere quest’idea con noi. Chiusa una porta, si apre un portone».

Sull’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca dal Napoli, l’AD nerazzurro ha scherzato: «Oggi è fantacalcio. A Lorenzo vogliamo bene, è un giocatore importante oltre che un ottimo ragazzo. Probabilmente gli portiamo anche fortuna, dal momento che in Serie A ha segnato soltanto contro di noi. Ci sentiamo spesso e gli diciamo che deve mostrare le sue qualità al Napoli. Poi per il resto si vedrà».

Infine, Corrado ha parlato dei primi due colpi del Pisa, Bozhinov e Durosinmi: «Bozhinov è un ragazzo del 2005, molto talentuoso e pronto per giocare. Idem per Durosinmi, sono giocatori da Pisa».