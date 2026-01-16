Serie A, Pisa-Atalanta: primo tempo senza gol

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Pisa e Atalanta, con i padroni di casa più propositivi e capaci di costruire alcune occasioni interessanti. Il Pisa ha mostrato buon possesso palla e precisione nei passaggi, riuscendo a rendersi pericoloso soprattutto con Idrissa Toure e Henrik Meister, mentre la squadra di Gasperini ha cercato di gestire il possesso e costruire gioco senza creare reali pericoli.

Nonostante qualche calcio d’angolo e punizioni interessanti a favore dei padroni di casa, entrambe le squadre non sono riuscite a sbloccare il risultato. Il match si preannuncia aperto nella ripresa, con il Pisa pronto a spingere e l’Atalanta a sfruttare la propria qualità in contropiede.

