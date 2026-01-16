L’ex rosa Vazquez verso il ritorno al Belgrano

Franco Vázquez torna alle origini e riabbraccia il Belgrano. Secondo quanto riportato da Olé, il club argentino ha raggiunto l’accordo per il ritorno del trequartista italo-argentino, a 14 anni di distanza dall’addio. Dopo la risoluzione consensuale del contratto con la Cremonese, El Mudo ha firmato con il Pirata da svincolato fino a dicembre 2026.

Vázquez aveva lasciato il Belgrano nel 2012 per trasferirsi al Palermo per 4,5 milioni di euro, condividendo l’esperienza rosanero anche con Paulo Dybala. Nel corso della carriera ha vestito inoltre le maglie di Rayo Vallecano, Siviglia e Parma, prima dell’approdo alla Cremonese nel 2023. Con i grigiorossi ha collezionato 90 presenze e 15 gol, gli ultimi tre realizzati nell’attuale campionato di Serie A.