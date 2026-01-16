Serie B, Sampdoria avanti 1-0 all’intervallo sull’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Primo tempo combattuto a Marassi, con la Sampdoria avanti 1-0 sulla Virtus Entella. L’avvio è tutto di marca ospite, con l’Entella più intraprendente e pericolosa soprattutto su calcio piazzato, mentre i blucerchiati faticano a creare occasioni.

La gara si sblocca al 34′ grazie a una grande iniziativa personale di Luigi Cherubini, che recupera palla, salta due avversari e batte Colombi con un tiro da fuori area. Dopo il gol la Samp cresce e sfiora il raddoppio, ma all’intervallo il punteggio resta sull’1-0 per i padroni di casa.

