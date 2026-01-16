Avellino, idea Le Borgne per il centrocampo: suggestione dalla Serie A

L’Avellino guarda alla Serie A per rinforzare il proprio centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club irpino avrebbe messo nel mirino Andrea Le Borgne, mediano classe 2006 di proprietà del Como.

Il giovane centrocampista, attualmente in forza alla formazione Primavera, ha già assaggiato il massimo campionato, collezionando un minuto in Serie A nella gara contro il Lecce su scelta di Cesc Fabregas. Un profilo giovane e di prospettiva che piace alla dirigenza biancoverde, pronta a valutare l’operazione per metterlo a disposizione di Biancolino. Nelle prossime ore sono attese novità sull’evoluzione della trattativa.