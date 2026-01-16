Dazn: Bari-Juve Stabia la gara in chiaro della 20^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

DAZN ha reso nota la gara che sarà trasmessa gratuitamente in occasione della 20ª giornata del campionato di Serie B. Come avviene per ogni turno stagionale, la piattaforma ha scelto un match particolarmente atteso, destinato a richiamare grande attenzione tra tifosi e appassionati.

La partita visibile in modalità free sarà Bari–Juve Stabia, in programma allo stadio San Nicola. Una sfida che si preannuncia caldissima, con punti pesanti in palio e due squadre pronte a darsi battaglia davanti al pubblico delle grandi occasioni.

