Serie A, Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic illude, Durosinmi pareggia. La classifica aggiornata

Finisce 1-1 la sfida tra Pisa e Atalanta in Serie A. La partita si era sbloccata al 83′ grazie a Nikola Krstovic, che ha sfruttato un rimbalzo in area per segnare sotto la traversa e portare in vantaggio i nerazzurri.

La reazione del Pisa non si è fatta attendere: al minuto 87, Rafiu Durosinmi ha trovato il pareggio con una potente conclusione di testa da posizione difficile, sfruttando un cross preciso. Il gol è stato confermato dopo il controllo del VAR, spegnendo i festeggiamenti iniziali dell’Atalanta.

Nel finale, entrambe le squadre hanno avuto occasioni per il vantaggio, ma il risultato non è più cambiato. Un punto a testa che lascia il Pisa in piena lotta salvezza e l’Atalanta a ridosso della zona europea.

La classifica aggiornata

Inter – 46

Milan – 43

Napoli – 40

Juventus – 39

Roma – 39

Como – 34

Atalanta – 32

Bologna – 30

Lazio – 28

Udinese – 26

Sassuolo – 23

Torino – 23

Cremonese – 22

Parma – 22

Genoa – 19

Cagliari – 19

Lecce – 17

Fiorentina – 14

Pisa – 14

Verona – 13