Serie A, Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic illude, Durosinmi pareggia. La classifica aggiornata
Finisce 1-1 la sfida tra Pisa e Atalanta in Serie A. La partita si era sbloccata al 83′ grazie a Nikola Krstovic, che ha sfruttato un rimbalzo in area per segnare sotto la traversa e portare in vantaggio i nerazzurri.
La reazione del Pisa non si è fatta attendere: al minuto 87, Rafiu Durosinmi ha trovato il pareggio con una potente conclusione di testa da posizione difficile, sfruttando un cross preciso. Il gol è stato confermato dopo il controllo del VAR, spegnendo i festeggiamenti iniziali dell’Atalanta.
Nel finale, entrambe le squadre hanno avuto occasioni per il vantaggio, ma il risultato non è più cambiato. Un punto a testa che lascia il Pisa in piena lotta salvezza e l’Atalanta a ridosso della zona europea.
La classifica aggiornata
Inter – 46
Milan – 43
Napoli – 40
Juventus – 39
Roma – 39
Como – 34
Atalanta – 32
Bologna – 30
Lazio – 28
Udinese – 26
Sassuolo – 23
Torino – 23
Cremonese – 22
Parma – 22
Genoa – 19
Cagliari – 19
Lecce – 17
Fiorentina – 14
Pisa – 14
Verona – 13