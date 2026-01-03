Serie C girone A: vincono Pro Vercelli e Renate, non vanno oltre il pari Ospitaletto e Lecco. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si sono appena conclusi gli incontri del pomeriggio del girone A di Serie C. Trova un importante vittoria casalinga la Pro Vercelli, che si batte di misura la Pro Patria grazie alla rete al 57′ di Burruano. Arriva il successo tra le mura amiche anche per il Renate, che si impone sulla Pergolettese con il risultato di 2-1: decidono l’incontro le reti al 25′ di Auriletto e al 68′ di Spedalieri, a poco serve alla formazione ospite la rete nel finale di Arini che rende solo meno amaro il risultato. Mentre, non vanno oltre il pari Ospitaletto e Lecco, con con un gol per parte firmato nella prima frazione di gioco si dividono la posta in palio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Ospitaletto-Lecco 1-1

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

Renate-Pergolettese 2-0

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 49

Lecco – 38

Brescia – 36

Cittadella – 35

Trento – 30

Renate – 28

Inter U23 – 27

Alcione Milano – 27

Pro Vercelli – 27

Giana Erminio – 26

Arzignano – 24

Ospitaletto – 23

Lumezzane – 22

AlbinoLeffe – 21

Novara – 21

Dolomiti Bellunesi – 21

Virtus Verona – 18

Pergolettese – 15

Pro Patria – 12

Triestina – -2