Entella, vicina la chiusura per Squizzato del Pescara
Molto vicina ad un nuovo rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione di mister Chiappella l’Entella. Infatti, secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb.com, i biancocelesti sarebbero ad un passo dalla chiusura della trattativa con il Pescara per Niccolo Squizzato.
Il mercato della formazione chiavarese è dunque entrato nel vivo, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerazione definitiva per l’arrivo di un importante rinforzo in vista della seconda metà di stagione.