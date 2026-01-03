Entella, vicina la chiusura per Squizzato del Pescara

Gennaio 3, 2026

Molto vicina ad un nuovo rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione di mister Chiappella l’Entella. Infatti, secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb.com, i biancocelesti sarebbero ad un passo dalla chiusura della trattativa con il Pescara per Niccolo Squizzato.

Il mercato della formazione chiavarese è dunque entrato nel vivo, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerazione definitiva per l’arrivo di un importante rinforzo in vista della seconda metà di stagione.

