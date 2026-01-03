Seria A: Lecce avanti 1-0 in casa della Juventus dopo i primi 45

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco del match tra Juventus e Lecce, valevole per la 18° giornata del campionato di Serie A 2025/26. Vanno al riposo in vantaggio 1-0 i giallorossi, dopo un primo tempo in cui i bianconeri sono andati più volte vicino al gol del vantaggio.

Iniziano bene il match i padroni di casa, che al 7′ vanno subito vicini al gol del vantaggio: cross morbido di Yildiz per David, che va di testa con Falcone che dice di no anche grazie alla complicità del palo. Al 20′ arriva un altra occasione per la Juventus, con Locatelli che cerca un piazzato da fuori area che sfiora il palo alla destra del portiere.

Nonostante le tante occasioni avute dai bianconeri, nel finale di primo tempo arriva la beffa, con il gol del vantaggio dei salentini: Banda rientra sul destro e trafigge Di Gregorio, permettendo al Lecce di andare al riposo in vantaggio.