Pisa, panchina per Tramoni contro il Genoa. Gilardino: «Ci sarà occasione per lui contro il Como»

Matteo Tramoni resta al centro dell’attenzione, in campo e sul mercato. Dopo le voci degli ultimi giorni che lo hanno accostato al Palermo come possibile obiettivo per l’attacco, Alberto Gilardino ha fatto chiarezza nel post-gara del Ferraris, commentando il pareggio del Pisa contro il Genoa.

Il tecnico nerazzurro ha spiegato l’assenza di Tramoni dal campo: «Matteo Tramoni era una scelta che avevo a disposizione, ma gli infortuni occorsi non hanno permesso il suo ingresso. Ci sarà occasione per lui contro il Como». Una dichiarazione che conferma come l’attaccante resti pienamente nei piani del Pisa, nonostante i rumors di mercato.

Parole che arrivano in un momento delicato, con il Palermo alla ricerca di rinforzi offensivi dopo l’uscita di Brunori e con Tramoni indicato tra i profili monitorati. Gilardino, però, guarda al presente: «La crescita della squadra è costante. Abbiamo 60 punti a disposizione e dobbiamo andare a prenderne il più possibile già da martedì».

Il campo, dunque, resta la priorità, ma il nome di Tramoni continua a intrecciare attualità sportiva e mercato invernale, con il Palermo sullo sfondo e il Pisa deciso a non privarsi di uno dei suoi uomini più rappresentativi.