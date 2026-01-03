Napoli, aggrediti il padre e il fratello di Fabio Pisacane: spari nella notte ai Quartieri Spagnoli

Notte di violenza nel centro di Napoli. Il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono stati aggrediti tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo. Il bilancio è grave: il padre, 68 anni, è stato picchiato, mentre il fratello, 28 anni, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco a una gamba. Per entrambi, fortunatamente, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino. L’allarme è scattato dall’ospedale dei Pellegrini, dove il giovane è stato trasportato dopo essere stato raggiunto da due proiettili alla gamba destra. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato Montecalvario, che hanno avviato le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione si sarebbe consumata in vico Tre Re a Toledo, una traversa che collega i Quartieri Spagnoli alla zona centrale della città. I due familiari dell’allenatore sarebbero stati bloccati da tre persone, arrivate a volto scoperto. Prima le percosse al padre, poi l’escalation: uno degli aggressori avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco contro il fratello di Pisacane.

Al momento non emergono elementi riconducibili a un tentativo di rapina. I motivi dell’aggressione restano sconosciuti. La Squadra Mobile di Napoli, con il supporto del commissariato Montecalvario, sta lavorando per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.

Un episodio che scuote non solo la famiglia di Fabio Pisacane, ma l’intera città, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza nel cuore di Napoli.