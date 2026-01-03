Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa: pari e rimpianti. La classifica aggiornata

La diciottesima giornata di Serie A si chiude con due pareggi che incidono soprattutto nella zona medio-bassa della classifica. Sassuolo e Parma si dividono la posta al Mapei Stadium, mentre Genoa e Pisa impattano al Ferraris, risultati che muovono la graduatoria ma non risolvono i problemi di entrambe le coppie.

A Reggio Emilia finisce 1-1 tra Sassuolo e Parma al termine di una gara intensa e combattuta. I neroverdi sbloccano il match al 12’ con Thorstvedt, abile a sfruttare un cross preciso di Walukiewicz e a battere Corvi di testa. Il Sassuolo controlla a lungo la partita, crea occasioni e colpisce anche un palo con Doig, ma non riesce a chiuderla. Il Parma resta in partita e al 24’ trova il pareggio con Pellegrino, bravo a colpire dal limite dell’area sorprendendo Muric. Nella ripresa il ritmo resta alto, con occasioni da entrambe le parti: Almqvist sfiora il gol per gli emiliani, mentre Pinamonti e Laurienté non trovano il guizzo decisivo. Il punto consente al Sassuolo di salire a quota 23, mentre il Parma raggiunge i 18 punti, rimanendo in piena lotta salvezza.

Pareggio anche a Genova, dove Genoa e Pisa chiudono sull’1-1 una sfida equilibrata. I rossoblù passano in vantaggio al 15’ con una splendida conclusione dal limite di Colombo, che batte Semper con un tiro preciso. Il Genoa prova a gestire il vantaggio, ma il Pisa cresce con il passare dei minuti e trova il pari al 38’ grazie a Leris, autore di un pallonetto di grande qualità che sorprende Leali. Nella ripresa le due squadre si affrontano senza scoprirsi troppo, con diverse sostituzioni e qualche occasione, ma senza trovare la rete decisiva. Il pareggio porta il Genoa a quota 15, appena sopra la zona retrocessione, mentre il Pisa sale a 12, restando penultimo.

In testa alla classifica non cambiano gli equilibri: il Milan resta primo con 38 punti, seguito dall’Inter a 36 e dal Napoli a 34. La Roma è quarta a 33, con Juventus e Como subito dietro. Nella parte bassa, la lotta salvezza resta apertissima, con distacchi ridotti e molte squadre ancora coinvolte.

Classifica Serie A

Milan 38

Inter 36

Napoli 34

Roma 33

Juventus 32

Como 30

Bologna 26

Lazio 24

Sassuolo 23

Atalanta 22

Udinese 22

Cremonese 21

Torino 20

Parma 18

Cagliari 18

Lecce 16

Genoa 15

Verona 12

Pisa 12

Fiorentina 9