Corona nel mirino della Juve Stabia: il Palermo riflette sul futuro

Si allunga la lista dei club interessati a Giacomo Corona. Dopo i sondaggi di Pescara, Reggiana e Cesena, per l’attaccante classe 2004 del Palermo si registra l’inserimento deciso della Juve Stabia. A riportarlo è TuttomercatoWeb.com, secondo cui il club campano nelle ultime ore ha chiesto informazioni concrete sul giovane centravanti rosanero.

Corona ha trovato fin qui poco spazio in stagione: appena sei presenze e 81 minuti complessivi. Un minutaggio che spinge il Palermo a valutare seriamente l’ipotesi di un prestito in Serie B per permettere al ragazzo di giocare con continuità. Sempre secondo la redazione di TuttomercatoWeb.com, la Juve Stabia sarebbe pronta ad accoglierlo per rafforzare il reparto offensivo.

Resta però da capire quale sarà la decisione finale del club rosanero. L’addio ormai imminente di Matteo Brunori in direzione Sampdoria potrebbe cambiare gli scenari: Corona potrebbe trovare maggiori spazi alle spalle di Joel Pohjanpalo oppure essere comunque ceduto per crescere altrove. Un bivio che il Palermo scioglierà nelle prossime settimane, con il futuro del giovane attaccante ancora tutto da scrivere, come evidenziato da TuttomercatoWeb.com.